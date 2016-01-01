الناتو يدعم فرق المربع الذهبي في كأس العالم .. كلهم من الحلف



وانحصرت المنافسة على لقب بطل كأس العالم 2018 بين أربعة منتخبات هي: فرنسا - بلجيكا، إنجلترا - كرواتيا.



وستجمع المباراة الأولى ضمن الدور قبل النهائي بين منتخبي فرنسا وبلجيكا، غدا الثلاثاء، في مدينة سان بطرسبورغ.



وستقام المباراة الثانية، بعد غد الأربعاء، بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

قال حلف شمال الأطلسي " ناتو" إن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى دور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 المقامة حاليا في روسيا هي من دول الأعضاء في الحلف.وغرد "الناتو" تغريدة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "المنتخبات الأربعة المتبقية في كأس العالم هي من دول الناتو. حظا سعيدا لجميع المنتخبات".وأكمل "في هذا العام هناك 10 منتخبات في كأس العالم من دول أعضاء في الحلف الأطلسي إضافة إلى العديد من الدول الشريكة للناتو".