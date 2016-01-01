شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

أثار اختيار رئيس بلدية برمانا شرق بيروت، لفتيات صغيرات يرتدين الهوت شورت لحفظ الأمن فى الشوارع وتنظيم حركة المرور، حيث ظهر عدد من الفتيات يرتدين الهوت شورت للحفاظ على الأمن فى المدينة السياحية الصغيرة.





وطبقًا لموقع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية، فإن مدينة برمانا تشتهر كونها منتج سياحى للعائلات من الطبقة الوسطي والذين يهربون من حرارة الجو فى بيروت، وقد اكتسبت برمانا شهرة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد أن قام رئيس البلدية بيار الأشقر بالاستعانة بعدد من الطالبات فى الشرطة المحلية للمدينة للقيام بتنظيم المرور والحفاظ على الأمن فى الشوارع ولكن وهم يرتدين الهوت شورت.





وقد هاجم الاجتماعيين اللبنانين تلك الخطوة من قبل رئيس البلدية، باستغلال هولاء الفتيات تحت فكرة الحداثة والتقدم، بينما المقصود منها هي جذب عدد من السائحين للمدينة.





استنكر الكثيرون اختيار الفتيات صغيرات السن على ارتداء الهوت شورت واعتباره عمل غير اخلاقي، وأثارت الصور والفيديوهات التي انتشرت للشرطة النسائية فى مدينة برمانا الساحلية حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ما بين معارض ومهاجم .





وهاجم البعض الحكومة، بأن هذا الأمر غير لائق أن يصدر من جهة رسمية حكومية، وأن المؤسسات الحكومية تمنع المواطنين من التعامل داخل دواوينها إذا كان الشخص يرتدي الشورت فى حين نري ظاهرة الفتيات بالهوت شورت فى الشوارع.





في حين لم يصدر أي بيان أو تصريح عن وزارة الداخلية اللبنانية حول الأمر فيما طالب رواد التواصل الاجتماعي بمحاسبة المسئولين عن ذلك.



