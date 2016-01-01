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كأس العالم

الزمالك يبلغ طارق حامد بخضوعه للتحقيق

الإثنين 09/يوليه/2018 - 08:49 م
صدى البلد
ملك موسي
حرص الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إخطار طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض بعدم استخراج تذكرة السفر له لألمانيا للانتظام في معسكر الفريق الحالي لحين خضوعه للتحقيق.

وأكد الجهاز الإداري للاعب أن مجلس الإدارة قرر إحالته للتحقيق بسبب غيابه عن التدريبات.

يذكر أن عقد اللاعب ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي ورفض حامد الانتقال لنادي بيراميدز، وترفض الإدارة سفر اللاعب لألمانيا قبل الخضوع للتحقيق.

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