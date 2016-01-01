أحمد موسى لرئيس مصلحة الجمارك المرتشي: عمال تدي الناس محاضرات عن محاربة الفساد

انتقد الإعلامي أحمد موسى، انتشار الشائعات في الفترة الأخيرة، خاصة الشائعة التي طالت اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، لاتهامه بالرشوة والقبض عليه من قبل الرقابة الإدارية مرددا: « مينفعش سمعة الناس تبقى على لسان الناس كدة .. اللواء عادل محترم».





وأضاف موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي » المذاع على فضائية « صدى البلد »، رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم الذي ألقي القبض عليه مرتشيا تقلد منصبه منذ شهرين فقط؛ وردد ساخرا: « ايه مستعجل أوي وكنت عمال تدي الناس محاضرات عن محاربة الفساد ».





وتساءل موسى قائلا: « هل تم سؤال الرقابة الإدارية قبل تعيين رئيس مصلحة الجمارك؛ وارد أنه يكون كان كويس والمنصب جعله مرتشى ».



