شاهد.. سيارة ريهام سعيد بعد الحادث

نشر أحد المقربين من الإعلامية ريهام سعيد صورة لسيارتها التي تهشمت جراء حادث تعرضت له مع زوجها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وتعرضت ريهام إلى بعض الكدمات مع زوجها وهما في حالة جيدة حاليا.



يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد متغيبة منذ فترة طويلة عن تقديم برنامجها "صبايا الخير" على شاشة قناة "النهار" بسبب وجود خلافات بينها وبين إدارة القناة.

