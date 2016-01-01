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ديني

كيف تحسب زكاة المال بعد ارتفاع سعر الذهب

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:00 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زكاة المال تجب على صاحبها إذا بلغت النصاب، وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار21، ويشترط أن يمر عليها الحول هو سنة هجرية، فإذا اكتمل النصاب والحول تخرج 2.5%.

وأوضح «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، كيفية حساب نصاب الزكاة: «بأن نضرب سعر جرام الذهب البالغ 600 جنيه × 85 جرامًا= 51 ألف جنيه، مضيفا فإذا بلغ المبلغ هذا النصاب ومر عليه سنة هجرية يخرج عنه 2.5%.

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