أحمد موسى: أردوغان يجهز الكفن للشعب التركي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، لا يبحث عن مصلحة الشعب التركي، مشيرا إلى أنه من أسوأ حكام العالم.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد « أردوغان طلع لسانه للشعب التركي، ولم يهتم بزيارة ضحايا القطار في المستشفى» مشيرا إلى أن الأولوية كان يجب أن تكون لأسر ضحايا ومصابي حادث القطار، بدلا من إجراء حفل التنصيب، معلقًا « أردوغان يجهز الكفن للشعب التركي بأكمله،».



واستطرد موسى « الشعب التركي كله عدو لأردوغان باستثناء حزبه، وأتباعه الذين احتفلوا اليوم وصفقوا على جثث القتلى»، لافتا إلى أن أردوغان لا يهتم بالفئات الفقيرة، ويستهدف قتل الأكراد.



وأشار موسى إلى أن أردوغان يسير في موكب كبير خوفًا من القتل، معلقًا «خايف من إيه يا أردوغان، مش دا شعب اللي المفروض إنه انتخبك» مؤكدًا أن المواطنين الأتراك الذين احتفلوا بتنصيب أردوغان في الشوارع من أعضاء حزبه.