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أحمد موسى: ولاء أردوغان لمحمد بديع وليس للشعب التركي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:02 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، لم يهتم بحادث القطار الذي وقع أمس ببلاده، مشيرا إلى أن تأخر وصول وسائل الإنقاذ أدى إلى زيادة عدد الضحايا. 

وتابع "موسى"، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «الناس بتموت وأردوغان بيحتفل بتنصيبه، وقال للضحايا مع السلامة أنتم لم تنتخبوني»، مشيرًا إلى أن ديكتاتورية أردوغان ستظهر الفترة القادمة، من خلال تفصيل القوانين، وشن حملة الاعتقالات.

وأكد أن ولاء أردوغان لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد بديع وليس للشعب التركي، لافتًا إلى أن ما فعله مع ضحايا القطار يصنف تحت مصطلح اللا إنسانية، ولا يمت للدين بصلة.

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