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محافظات

مصنع ملابس الوادي الجديد يستكمل إنتاج الزي المدرسي للطلاب.. صور

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:12 م
صدى البلد
محمد منصور ابوالعلمين
يستكمل مصنع الملابس التابع لديوان محافظة الوادي الجديد، أعمال تجهيز الزي المدرسي للطلاب والذي تم تحديده مسبقا بألوان محددة لكل صف دراسي، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من تصنيع الزى المدرسي لتلاميذ المحافظة بمختلف المراحل التعليمية.

وزار سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اللواء أشرف مصطفى، مصنع ملابس المحافظة بمدينة الخارجة بهدف الاطمئنان على سير العمل والوقوف على متطلبات المصنع والتقى بالعاملين بالمصنع واستمع إلى مطالبهم.

كما اطلع سكرتير عام المحافظة، على آليات تصنيع الزى المدرسي بمختلف مراحله، مشددا على ضرورة إتقان الأعمال وجودتها والانتهاء في التوقيتات المحددة لها ووضع لافتة بالأرصدة الموجودة بالمصنع وحصر الاحتياجات من المواد الخام وإجراء صيانة للمعدات والماكينات بالمصنع بصفة دورية، واتباع إجراءات السلامة المهنية وعمل وثيقه أمان لجميع العمالة به.

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