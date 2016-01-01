مصر الثورة ناعيًا قدري أبو حسين: كان نموذجا فى العمل العام

نعى حزب مصر الثورة الراحل اللواء قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي ومحافظ حلوان سابقًا، الذى وافته المنية بعد رحلة عطاء سواء فى موقع المسئولية أو بالساحة السياسية التنفيذية والحزبية.



وأكد الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة إن الراحل اللواء قدرى أبو حسين كان نموذجا رائعا فى العمل العام التنفيذى والسياسى والحزبى معربا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



و أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، اليوم الاتثنين، خبر وفاة اللواء قدري أبو حسين رئيس حزب مصر بلدي ومحافظ حلوان السابق، مؤكدا أن تشييع الجنازة سيتم في مسقط رأسه بمدينة أخميم محافظة سوهاج.

