وكيل اقتصادية النواب: قانون لمكافحة الفساد بعقوبات مغلظة قريبا

وجه النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، التحية لرجال الرقابة الإدارية علي جهدهم في ضبط الفاسدين، وذلك على خلفية القبض على رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، أمس الأحد، متلبسا بتلقيه رشوة.



وأكد الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على "ten"، اليوم الاثنين، أن برنامج الحكومة الذي عرض على مجلس النواب به قوانين تتضمن قوانين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى قانون ينظم العلاقة بين الأجهزة الرقابية في الدولة.



وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن هناك مشروع قانون تتم مناقشته الآن ليتم تطبيقه قريبا.



