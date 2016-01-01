رياضة البرلمان تطالب بإعادة النظر في رواتب لاعبي القوى

قال النائب سميرالبطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إنه "اللجنة أوصت بضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية وألعاب القوى، إلى جانب الإهتمام بالألعاب الجماعبة، خاصة وأنهم يحرزون مراكز متقدمة للغاية فى جميع الدورات التي يشاركون بها.



وأشار "البطيخي" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن لجنة الشباب والرياضة، بالبرلمان، طالبت وزارة الشباب والرياضة والأندية والاتحادات المسؤولة عن كل لعبة، بإعادة النظر فى مرتبات لاعبين القوى والألعاب الفردية، معربا عن أمله فى استجابة المسؤولين لطلبات اللجنة.



وأعرب النائب عن استياءه من عدم حصول هؤلاء اللاعبين سابقى الذكر، على التقدير الذي يليق بهم وبإنجازاتهم، لاسيما وأنهم يلعبون باسم مصر.



وكان قد عبر أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط، عن غضبهم من قلة الرواتب الحاصلين عليها من قبل الاتحاد، والتى لم تتخط ال 900جنية، رغم حصولهم على 45 ميدالية، في حين أنهم ينفقون أكثر من 5000 جنيه لتطوير أنفسهم.