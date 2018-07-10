شيحة: صلاح محسن رفض الانتقال لبروسيا دورتموند

أكد محمد شيحة وكيل اللاعبين، أنه أحضر عرض رسمي لصلاح محسن لاعب النادي الأهلي ، من نادي بروسيا دورتموند الألماني، وذلك قبل إنضمامه للاحمر.



وقال شيحة في تصريحات خاصة لبرنامج في الاستاد والذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب على نجوم اف ام : قبل انضمام صلاح محسن للأهلي احضرت له عرض رسمي من بروسيا دورتموند.



وأضاف شيحة أن اللاعب رفض السفر وفضل الانتقال للأهلي موضحا ان ادارة انبي حصلت من النادي الاهلي على نفس القيمة التي كان سوف يحصل عليها النادي من بروسيا دورتموند.

