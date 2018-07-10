مانزوكيتش: ننتظر "منذ سنوات الفرصة لتحقيق شئ كبير" لمنتخب كرواتيا

قال المهاجم ماريو ماندزوكيتش اليوم الاثنين أن جيع اللاعبين ينتظرون "منذ سنوات الفرصة لتحقيق شئ كبير" لمنتخب كرواتيا لكرة القدم، مؤكدا أنه رغم الإرهاق الذي يشعرون به فإنهم "مستعدون" لخوض مباراة نصف نهائي مونديال روسيا 2018 أمام إنجلترا بعد غد الأربعاء.



وأضاف ماندزوكيتش خلال المؤتمر الصحفي اليوم/الاثنين/ بالعاصمة موسكو أنهم يعيشون "لحظة مميزة" وأنهم سيبذلون "آخر قطرة عرق" في سبيل محاولة التتويج باللقب المونديالي.



وتابع "ننتظر منذ سنوات الفرصة لتحقيق شئ كبير مع الفريق الوطني.. والآن نحن قريبون للغاية من النهاية ولا يوجد تعب"، موضحا أنه "رغم أننا لعبنا 120 دقيقية في ثمن النهائي (أمام الدنمارك) و120 دقيقة أخرى في ربع النهائي (أمام البلد المضيف روسيا)، فنحن مستعدون. سنلعب مباراة في نصف النهائي ولن يبخل أي شخص بأي شئ".



وأكد مهاجم يوفنتوس أن منتخب بلاده مرشح للعبور إلى النهائي، مثل إنجلترا حيث أن فرص فوز الفريقين متساوية وأنهما استحقا الوصول لنصف النهائي عن جدارة.



إلا أنه عبر عن ثقته في أن " الناريون" يمرون بلحظة تاريخية، حيث أن هذه هي المرة الثانية التي يصل فيها المنتخب لنصف نهائي المونديال، بعد نسخة فرنسا 1998 التي حققوا فيها المركز الثالث.



وأوضح ماندزوكيتش أنهم سيخوضون هذه المباراة "دون ضغوط"، مؤكدا "إن كنا قد شعرنا بذلك (الضغط) في لحظة ما من البطولة، فذلك كان في ثمن النهائي، في مباراة الدنمارك.



ولكن بعد تلك اللحظة لم يعد موجودا، ببساطة نحن نستمتع بكل ما نمر به. نحن نستمتع بحقيقة أننا وصلنا لنصف نهائي المونديال".