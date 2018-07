موجز هوليوود: ويل سميث يمازح ابنه جادين في عيد ميلاده.. كريس هيمسورث يبدأ تصوير النسخة الجديدة من Men In Black.. ودوين جونسون يكشف حقيقة زواجه السري

بري لارسون تنتهي من تصوير captin marvel خلال أيام

زين مالك يعيد غناء can't help falling in love

ويل سميث يمازح ابنه جادين في عيد ميلاده الـ20

كريس هيمسورث يبدأ تصوير النسخة الجديدة من Men In Black

دوين جونسون يكشف حقيقة زواجه السري

نشر "صدى البلد" العديد من أخبار مشاهير هوليوود سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو المتداولة على المواقع والصفحات الفنية العالمية، ونبرز في التقرير التالي آخر أخبار مشاهير هوليوود.دوين جونسون يكشف حقيقة زواجه السريقال النجم العالمي دوين جونسون إنه بالرغم من إنجابه طفلتين من حبيبته لورين هاشيان إلا أنهما لم يتزوجا رسميا حتى هذه اللحظة، لينفى الشائعات التي لاحقته بأنه متزوج منها سرًا.وأكد جونسون أنه يعيش حياة سعيدة مع لورين، لافتًا إلى أنه أم جيدة لابنتيه جاسمين وتاينا، مضيفًا أنه لا يمانع من الزواج منها ووضع تلك الخطوة في عين الاعتبار ضمن خططه المستقبلية.ويتواجد جونسون الآن في الصين من أجل حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد "sky scraper" الذي سيطرح في دور العرض الأمريكية يوم 12 يوليو الجاري.كريس هيمسورث يبدأ تصوير النسخة الجديدة من Men In Blackبدأ الممثل الاسترالي كريس هيمسورث تصوير مشاهده في فيلمه الجديد Men In Black، صباح أمس الأحد، بالعاصمة البريطانية لندن.وخطف كريس الأنظار بإطلالته الأنيقة مرتديا بذلة كلاسيكية ونظارة شمس سوداء في أول يوم تصوير له بالفيلم.وكان النجم العالمي ويل سميث وتومي لي جونز قدما نفس الفيلم عام 1997، وحققا نجاحا كبيرا ليخوض كريس تحديا كبيرا لأنه سيضع نفسه في مقارنة مع أبطال العمل السابقين.تدور أحداث الفيلم حول استعانة المنظمة السرية لمراقبة نشاط الكائنات الفضائية على كوكب الأرض بجهود المحققين (كاي)، و(جاي)، اللذين يدخلان في سيناريو مميت، حيث يواجهان قاتلا محترفا من الفضاء هبط إلى الأرض لاغتيال شخصيات مهمة.ويل سميث يمازح ابنه جادين في عيد ميلاده الـ20احتفى النجم العالمي ويل سميث بعيد ميلاد ابنه جادين الـ20 من خلال نشر صورة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهر جادين في الصورة، وكان طفلا مرتديا ملابس spider man، وعلق سميث على الصورة مازحا: "كل عام وأنت بخير يا جادين ولكن لا اعلم لماذا في كل مناسبة ترتدي ملابس الأبطال الخرافية".الجدير بالذكر أن جادين هو ابن الممثلة الامريكية جادا بينكيت، وأصبح الآن واحدا من أهم أيقونات الموضة للشباب حول العالم بعد احترافه مجال التمثيل والغناء.زين مالك يعيد غناء can't help falling in loveأعاد النجم البريطاني زين مالك تقديم أغنية Can't help falling in love للنجم العالمي الفيس بريسلي بتوزيع جديد.وحققت الأغنية التي تعد من أشهر أغنيات "الفيس بريسلي" نصف مليون مشاهدة بعد مرور ساعات على طرحها بقناة "زين" الرسمية بموقع يوتيوب.ومن المقرر أن يقوم زين بطرح ألبومه الجديد قريبًا وهو يعد الثاني في مشواره الفني بعد انفصاله عن فريق one direction.بري لارسون تنتهي من تصوير captin marvel خلال أيامأعلنت النجمة العالمية بري لارسون، أنها سوف تنتهي من تصوير دورها في فيلم Captin Marvel خلال أيام.ونشرت النجمة الحاصلة على جائزة الأوسكار عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لخريطة شهر يوليو لتعلن أن يوم 13 هو الأخير لها في كواليس الفيلم.ومن المقرر طرح الفيلم في مارس 2019، ويشارك في بطولته جود لوو وصامويل جاكسون، بينما وصلت ميزانيته لـ118 مليون دولار أمريكي.