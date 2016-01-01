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فن

أول تعليق من ملادن سولومون بعد مزج الآذان بالموسيقى

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:45 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الموسيقى البوسنى ملادن سولومون تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعتذر فيه بشده عن استخدامه الآذان فى الموسيقى.

وقال "سولومون"، إنه "لم يكن على علم ان المقطع الذى استخدمه ضمن الآذان، وأولا وقبل كل شيء أود أن أعتذر لجميع المسلمين فى جميع أنحاء العالم عن خلط المسار فى مهرجان كابا فوتور، والذى يحتوى على عينة صوتية من الدعوة الإسلامية للصلاة، شكرًا جزيلًا لأولئك الذين أشاروا إلى بأننى دون علم قد ارتكبت مثل هذا الخطأ".

وأضاف سولومون: "استقبلت المقطع الدينى قبل الحفل بوقت قصير، وهو من ضمن آلاف المقاطع التى استقبلها شهريًا، ولم التفت إلى كونه ضمن الشعائر الدينية للإسلام، بالإضافة إلى أننى لم أفهم اللغة وسط الموسيقي"، موضحا أنه "بعد علمى بأن ذلك المقطع هو ضمن الشعائر الدينية الإسلامية، فأنا أرجو من الله أن يغفر لى من كل قلبي، واعتذر بشدة عن إيذاء المشاعر الدينية، كونى شخص متدين، والله اعلم بنوايا، أشعر بالخجل الشديد من هذا الموقف".

وقال سولومون : "لقد اتصلت على الفور بالمنتج، وطالبته بتصحيح المسار وأخبره بعدم تشغيله مرى اخرى وحذفه من تسجيل المجموعة".

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