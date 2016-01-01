برلماني: اتحاد الكرة بطئ فى ملف عودة الجماهير

قال النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق منذ فترة على عودة الجماهير إلى المدرجات بشكل تدريجي وفقا لقواعد محددة يضعها اتحاد الكرة بالتعاون مع الجهات الأمنية، إلا أن قرار العودة تأخر كثيرا، لكن ستكون هناك خطوات جادة لعودة الجماهير مرة أخري.



وأشاد "الزياتي" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" بفكرة الاقتداء بالنظام المتبع فى روسيا أثناء كأس العالم المقام حاليا، وهو نظام id لكل مشجع، والذي يمكن تطبيقه في مصر، ويعمل على حل كثير من المشاكل التي يتسبب فيها المتطرفين، مطمئنا الجماهير من أي تخوفات قد تعتريهم بسبب النظام.



وعبر وكيل رياضة البرلمان عن استيائه من بطء تحركات اتحاد كرة القدم فى هذا الشأن، مطالبا إياهم ببذل مزيد من الجهد والتعلم من الأنظمة الأخري، كالتى شهدتها مدرجات روسيا فى كأس العالم وما به من تنظيم وحواجز وأمن، جميعها مبنية على أسس علمية.



كان مجلس الجبلاية قد استقر بالتنسيق مع الجهات الأمنية على عودة الجماهير للمدرجات فى الموسم الجديد للدورى بأعداد تدريجية، على أن يتم تطبيق الطريقة الروسية التى تم العمل بها فى كأس العالم المقام حاليا بروسيا.

