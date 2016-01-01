إنقاذ حياة مريض باستخدام تقنية القلب النابض بمستشفيات جامعة المنوفية

نجح فريق جراحة القلب المفتوح بمستشفيات جامعة المنوفية برئاسة الدكتور رفيق سليمان - أستاذ و رئيس قسم جراحة القلب و الصدر - في إجراء جراحة توصيل الشرايين التاجية بطريقة القلب النابض .



وحضر مريض 63 عاما إلي مستشفيات جامعة المنوفية يعانى من آلام شديدة جدا بمنطقة الصدر وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود إنسداد شديد بالشريان التاجى الأيسر و يحتاج لجراحة عاجلة و على الفور تم دخول المريض بغرفة عمليات جراحة القلب المفتوح و تم إجراء الجراحة بتقنية القلب النابض (القلب يعمل بطبيعته و بدون إستخدام ماكينة القلب الصناعى) و تم ترقيع الشريان باستخدام شريان الثدي الأيسر و شريان اليد اليسري. و المريض حاليًا بحالة جيدة و يخضع للعلاج و المتابعة بعد العملية بقسم جراحة القلب و الصدر بالمستشفيات الجامعية.



وتكون الفريق الجراحى المساعد من الدكتور محمد جودة والدكتور هشام حسن والدكتور محمد مصيلحى ، فريق أطباء التخدير الدكتورة أمل جودة والدكتور إسلام الدسوقي والدكتورة نهى عفيفي والدكتورة بسمة فتحى وفريق تمريض عمليات جراحة القلب المفتوح.