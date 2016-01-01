إنقاذ حياة مريض باستخدام تقنية القلب النابض بمستشفيات جامعة المنوفية

نجح فريق جراحة القلب المفتوح بمستشفيات جامعة المنوفية برئاسة الدكتور رفيق سليمان - أستاذ و رئيس قسم جراحة القلب و الصدر - في إجراء جراحة توصيل الشرايين التاجية بطريقة القلب النابض .
وحضر مريض 63 عاما إلي مستشفيات جامعة المنوفية يعانى من آلام شديدة جدا بمنطقة الصدر وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود إنسداد شديد بالشريان التاجى الأيسر و يحتاج لجراحة عاجلة و على الفور تم دخول المريض بغرفة عمليات جراحة القلب المفتوح و تم إجراء الجراحة بتقنية القلب النابض (القلب يعمل بطبيعته و بدون إستخدام ماكينة القلب الصناعى) و تم ترقيع الشريان باستخدام شريان الثدي الأيسر و شريان اليد اليسري. و المريض حاليًا بحالة جيدة و يخضع للعلاج و المتابعة بعد العملية بقسم جراحة القلب و الصدر بالمستشفيات الجامعية.
وتكون الفريق الجراحى المساعد من الدكتور محمد جودة والدكتور هشام حسن والدكتور محمد مصيلحى ، فريق أطباء التخدير الدكتورة أمل جودة والدكتور إسلام الدسوقي والدكتورة نهى عفيفي والدكتورة بسمة فتحى وفريق تمريض عمليات جراحة القلب المفتوح.
وحضر مريض 63 عاما إلي مستشفيات جامعة المنوفية يعانى من آلام شديدة جدا بمنطقة الصدر وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود إنسداد شديد بالشريان التاجى الأيسر و يحتاج لجراحة عاجلة و على الفور تم دخول المريض بغرفة عمليات جراحة القلب المفتوح و تم إجراء الجراحة بتقنية القلب النابض (القلب يعمل بطبيعته و بدون إستخدام ماكينة القلب الصناعى) و تم ترقيع الشريان باستخدام شريان الثدي الأيسر و شريان اليد اليسري. و المريض حاليًا بحالة جيدة و يخضع للعلاج و المتابعة بعد العملية بقسم جراحة القلب و الصدر بالمستشفيات الجامعية.
وتكون الفريق الجراحى المساعد من الدكتور محمد جودة والدكتور هشام حسن والدكتور محمد مصيلحى ، فريق أطباء التخدير الدكتورة أمل جودة والدكتور إسلام الدسوقي والدكتورة نهى عفيفي والدكتورة بسمة فتحى وفريق تمريض عمليات جراحة القلب المفتوح.