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برلمان

نائب: الإخوان لهم يد في مدارس 30 يونيو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:02 ص
النائب فتحى ندا
النائب فتحى ندا
عبد الرحمن سرحان
قال النائب فتحى ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان المسلمين نشأت على نهج معين فى إقامة جماعتها، وهو الاهتمام بالنشء وتخريج جيل يتساق ويلتف حول توجههم، وهو أسلوب تقوم عليه كل الجماعات المتطرفة خاصة فى أوروبا.

وأضاف "ندا" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": ولما كان اهتمام الإخوان منصب على تخريج جيل ينصاع لمخططهم، فقد أنشأوا مدارس خاصة بهم لتنفيذ هذا الغرض، لاسيما وأن التعليم منذ الصغر له من التأثير ما يفوق غيره من المراحل كما هو معروف.

وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان بسرعة تحويل ومصادرة ممتلكات هذه مدارس الإخوان "والتى تحولت لاسم 30 يونيو" للدولة، لاسيما وأن هذه المدارس كانت ضمن المخطط الإخواني الذي سعوا لتحقيقه بمعاونة أمريكا وقطر وتركيا، للسيطرة على حكم البلاد لقرون قادمة.

وشدد النائب على أهمية سرعة تكوين لجنة لإعادة النظر فى هذه المدارس وملاحقة العاملين بها ممن لهم صلة بجماعة الإخوان، إذ لاتزال للإخوان يد فى هذه المدارس.

كان الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، قد طالب_ فى اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الجزء الخاص بالتعليم والبحث العلمي ببرنامج الحكومة الجديدة_ بضرورة تحويل مدارس جماعة الإخوان إلى ممتلكات الدولة، لما تمثله من عبء على وزارة التعليم، فضلا عن اعتمادها على تخريج طلاب ينتمون للجماعة.

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