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محافظات

إعدام 12 طن دقيق و444 لتر خل فاسدة بأسوان .. صور

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:37 م
دقيق فاسد
دقيق فاسد
شاذلى عبد الفتاح
شن مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان حملة على الأسواق لضبط المخالفات التموينية والصحية بنطاق مدينة أسوان .

وتمكنت الحملة من إعدام 12 طنا و400 كيلوجرام من الدقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمى، إضافة إلى إعدام 444 لتر من الخل المغشوش كان قد تم ضبطهم فى أحد المخازن بمدينة أسوان .

وتم تنفيذ فعاليات الحملة تحت رعاية الدكتور ايهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى .
إعدام 12 طن دقيق و444 لتر خل فاسدة بأسوان .. صور
إعدام 12 طن دقيق و444 لتر خل فاسدة بأسوان .. صور
إعدام 12 طن دقيق و444 لتر خل فاسدة بأسوان .. صور
إعدام 12 طن دقيق و444 لتر خل فاسدة بأسوان .. صور

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