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قاتل عفروتو.. تقرير اللجنة الثلاثية ينصف المجني عليه.. ويؤكد: الاستروكس بريء من دمه.. وكان يعاني من كسر بالضلع.. وتهتكات بالطحال ونزيف دموي نتيجة الضرب

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:34 ص
عفروتو
عفروتو
رامى المهدي - اسلام مقلد
تقرير اللجنة الثلاثية يؤيد الطب الشرعي فى وفاة عفروتو:
  • المجني عليه كان يعاني من انسكاب دموي وكسر بالضلع وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي 
  • الوفاة حدثت نتيجة التعدى على المجنى عليه من قبل المتهمين 
  • الاستروكس بريء من وفاته 
  • دفاع المتهمين فى القضية ينتقد اللجنة الثلاثية ويؤكد التقرير مخالف للقواعد العلمية والطبية

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة بتهمة قتل "عفروتو" لجلسة 11 أغسطس المقبل، لمناقشة أعضاء اللجنة الثلاثية من الطب الشرعى.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور، وهشام السيد، وأمانة سر محمد خميس وسيد نجاح.

وكشف تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من هيئة الطب الشرعى لإعداد تقرير مفصل عن سبب وفاة المجني عليه محمد عبد الحكيم عفروتو على يد معاون مباحث وأمين قسم شرطة المقطم، مؤيدا لتقرير الطب الشرعي فى وفاة المجني عليه أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن السابق الذى صدر من الهيئة.

وأظهر التقرير أن الوفاة حدثت نتيجة التعدى على المجنى عليه من قبل المتهمين كما وضحه التقرير السابق للطب الشرعى.

وأثبت التقرير أن الفحص المعملى لتركيز الترامادول والحشيش الصناعى "الاستروكس"،أن نسبة تركيزهما أقل من النسب القاتلة المتعارف عليها وفقا للأبحاث العلمية العالمية،وأنهما ليس لهما دخل فى وفاة المجنى عليه.

وأشار التقرير إلى أن الأعضاء الداخلية للمجنى عليه كانت بوزنها الطبيعى غير مصحوب بتضخم ،مما يشير الى ان الوفاة لم تحدث نتيجة او بسبب تضخم الاعضاء الداخلية للجسم وأن الوفاة حدثت نتيجة الاصابات التي تعرض لها المجنى عليه جراء اعتداءات.

وخلال انعقاد الجلسة انتقد طارق جميل سعيد دفاع معاون مباحث المقطم ،تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من هيئة الطب الشرعى،واصفا إياه بأنه معيب ومجهل.

وأضاف جميل،لـ "صدى البلد"،أن التقرير ليس به إفادة ومخالف للقواعد العلمية والطبية، ولايوضح طريقة إصابة المجنى عليه وكيفيته،مشيرا إلى أنه سيطلب من المحكمة استدعاء أعضاء اللجنة لمناقشتها فى التقرير الصادر عنها لتضمنه العديد من الأخطاء العلمية والطبية.

وطالب طارق جميل سعيد، باستدعاء أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من هيئة الطب الشرعى، لمناقشتها فى التقرير الصادر عنها فى الواقعة".

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.

وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.
قاتل عفروتو.. تقرير اللجنة الثلاثية ينصف المجني عليه.. ويؤكد: الاستروكس بريء من دمه.. وكان يعاني من كسر بالضلع.. وتهتكات بالطحال ونزيف دموي نتيجة الضرب
قاتل عفروتو.. تقرير اللجنة الثلاثية ينصف المجني عليه.. ويؤكد: الاستروكس بريء من دمه.. وكان يعاني من كسر بالضلع.. وتهتكات بالطحال ونزيف دموي نتيجة الضرب
قاتل عفروتو.. تقرير اللجنة الثلاثية ينصف المجني عليه.. ويؤكد: الاستروكس بريء من دمه.. وكان يعاني من كسر بالضلع.. وتهتكات بالطحال ونزيف دموي نتيجة الضرب

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