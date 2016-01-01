محافظ الإسكندرية يتفقد وحدات الإسكان بالكيلو 26.. فيديو وصور

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مساء اليوم، وحدات الإسكان الاقتصادي المدعمة للأسر الأولي بالرعايا بالكيلو ٢٦ بنطاق حي العجمي، وذلك للوقوف على وضع الوحدات علي الطبيعة.



جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام المساعد للمحافظة ومصطفى عرابي، مدير الإسكان المركزي، وزينب عثما، مدير عام المتابعة بالمحافظة



وأمر المحافظ مدير الإسكان المركزي بالإسكندرية بحصر شامل للمتعدين علي الوحدات السكنية بالإسكان الاقتصادي بالكيلو ٢٦، وسرعة دراسة أوضاعهم من الناحية القانونية، وعرض وضعهم علي السلطة المختصة حفاظا على أملاك الدولة.