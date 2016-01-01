رئيس جامعة المنوفية يزور الطفلة ضحية الإهمال عقب بتر ذراعها.. صور

زار اليوم الاثنين، الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، الطفلة سلمي الصياد ضحية الخطأ الطبي بمستشفي تلا العام عقب إجراء عملية لبتر ذراعها بالمستشفي الجامعي بشبين الكوم.



واطمئن رئيس الجامعة علي صحة الطفلة، والذى أكد أنها بحالة جيدة وتم إجراء العملية تحت إشراف فريق طبي متخصص من أقسام الأطفال والتخدير والعناية المركزة.



وأكد "الخولي"، أن الطفلة تم تحويلها من مستشفي تلا المركزى نتيجة حقنة خاطئة إلى استقبال مستشفي جامعة المنوفية مساء يوم الأربعاء الماضي حيث أكد التقرير أنها كانت تعانى من اسمرار بأطراف اليد اليمنى و عدم القدرة على الحركة وبالكشف الأولي الظاهرى عليها تبين وجود غرغرينا جافة بأصابع اليد اليمنى مع وجود تخشب بمفصل الساعد الأيمن ووجود احمرار وزرقة عند مفصل المرفق الأيمن والجانب الخلفي من الساعد الأيمن وثبات للون الجلد باليد اليمنى والساعد الايمن وتبين كذلك عدم وجود نبض بالشريان الزندى والكعبرى و شريان الذراع الايمن ووجود نبض بشريان الابط الأيمن وتم عمل أشعة دوبلكس على شرايين الطرف العلوى الايمن بالاستقبال تبين وجود انسداد بشريان الذراع الايمن والشريان الزندى والكعبري ووجود نبض بشريان الابط الايمن.



