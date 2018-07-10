المالية: ارتفاع مصروفات المزايا الاجتماعية لـ53.5 مليار جنيه في 9 أشهر

ارتفعت مصروفات الحكومة علي المزايا الاجتماعية في الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الماضي الي 53.5 مليار جنيه مقابل 42.65 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له بزيادة بلغت 10.85 مليار جنيه.



وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية ان إجمالي مزايا الامان الاجتماعي بلغت مصروفاته نحو 12.93 مليار جنيه في الـ9 شهور الأولي من العام المالي الماضي ماقلب 7.5 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.



وبلغت مصروفات الحكومة علي المساعدات الاجتماعية نحو 26.001 مليار جنيه مقابل 31.63 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق له.

