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حوادث

المرور: تأمين كافة الطرق الصحراوية حفاظا على أرواح المواطنين

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:31 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
أحمد مهدي
نشرت الإدارة العامة للمرور وحدات مرورية علي الطرق الصحراوية في إطار تنفيذ خطة فصل الصيف، لتأمين المسافرين إلي المحافظات في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة فرض سيطرة أمنية على الطريق السريعة وحل كافة المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية.

وتشن الإدارة حملات مرورية وتوعية مرورية علي الطرق السريعة بإشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، وبرئاسة اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور.

وتضم الحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة من قائدي المركبات وحملات الرادار، مع بدء توعية لقائدي السيارات تحت مسمي "اسبوع التوعية المرورية".

كما توزع الوحدات المرورية مطويات علي قائدي السيارات لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والاطارات قبل السفر للحد من الحوادث.

ودفعت الإدارة بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية علي الطريق وخصصت رقم 01221110000 لمواجهة إي اعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

فيما تم نشر قوات نظامية بإشراف اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة للتأكد من التزام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام ومساعدة رجال المرور حتى يعودوا الي ذويهم سالمين.

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