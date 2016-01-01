الداخلية تطلق حملات اليوم الرابع للتحذير من القيادة تحت تأثير المخدر

تستكمل اليوم وزارة الداخلية رابع أيام الأسبوع المروري للتوعية بعدم قيادة المركبات تحت تأثير المخدر، بعنوان "قيادتك تحت تأثير المخدر ثمنها حياتك وحياة الآخرين"، برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وتأتي حملات التوعية، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة وبرئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.



وتهدف الحملات إلى توعية قائدي المركبات لعدم قيادتها تحت تأثير المخدر لما يهدد حياتهم وحياة الآخرين للخطر.