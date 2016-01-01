رئيس حماية المستهلك ينقل تحيات الرئيس باجتماعات الخبراء الحكوميين بجنيف

نقل اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية الي رئيس وأعضاء اجتماعات الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين فى مجال المنافسة وحماية المستهلك المنعقد حاليا بمقر منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية – اونكتاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالعاصمة السويسرية جنيف وذلك بحضور 150 دولة ويضم العديد من وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية.



وقال اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك ، فى كلمته، إن القياده السياسية تولى اهتماما كبيرا لدور منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد "لما لها من دور هام ومستمر لخدمة القضايا المتعلقة بحماية حقوق المستهلك والتى تعد وبلا شك أحد أهم حقوق الإنسان.



وأضاف "عبد المعطى " أنه بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن جمهورية مصر العربية يشرفنى المشاركة فى افتتاح أعمال الدوره الثالثة لفريق عمل الخبراء الحكوميين، مؤكدا على التقدير التام للمنظمة لدورها الهام فى دعم جهاز ومنظومة حماية المستهلك فى جمهورية مصر العربيه وتعزيز آليات التواصل مع أجهزة حماية المستهلك بمنظمة الشرق الأوسط وأفريقيا ، مما يصب فى صالح القضايا التى تخص حماية المستهلك ومردود ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأوضح اللواء دكتور راضى عبد المعطى أن مشاركة جمهورية مصر العربية فى هذه الفعاليات تأتى حرصًا على تحقيق محاور التنمية المستدامة وفقًا للأهداف الإنمائية، ومن أهمها انهاء الفقر فى كل مكان وتوفير حياة صحيه للجميع من خلال الحماية من المنتجات والخدمات غير الآمنة والتى قد تسبب أضرارا بالصحه أو الإصابة أو الوفاة اضافة الى أهمية تحقيق نمو اقتصادى شامل.