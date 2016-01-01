حول حياتك بـ10 نصائح ذهبية.. من طبقوها وصلوا للقمة

خطط لحياتك سواء كنت ثريا أو ميسورًا

5 قواعد حاكمة عند قيامك بمهام عملك

لا تعتمد على الآخرين.. اعتمد على نفسك



يجب على أي مدير ناجح وأي موظف يريد النجاح، تعزيز الاتصال في كل الاتجاهات بزملاء العمل ، متحليًا بالثقة في اتخاذ القرار، والتفويض الصحيح والمساءلة المستمرة.



2- اهتم بقيمة العملاء



إذا أهملنا زبائننا ، فسوف يسعد شخص آخر بأخذهم منا. حيث تشير الدراسات إلى إن ما يصل إلى 68٪ من العملاء يغادرون بسبب اللامبالاة المتصورة - فهم يعتقدون أنك لا تهتم! ، كما أن تكلفة الحصول على عميل جديد تبلغ 6 أضعاف الاحتفاظ بعميل موجود لديك بالفع. إن التعبير عن التقدير الصادق والشروع في الاتصال مرة واحدة على الأقل كل 90 يوما بالعميل، أمر مهم للحفاظ على قاعدة عملائك.



3- لا تعتمد على الآخرين.. اعتمد على نفسك



يقول الإداريون إن الدافع يأتي من الداخل ، لذلك الجميع مسؤول عن أنفسهم. وخلصت دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد إلى أن حوالي 55٪ من العاملين في الولايات المتحدة يعانون من التشويش وأن 20٪ تقريبًا يعانون من اضطراب كبير.



4- تحقق من الأرقام



بدءا بالميزانيات، تحتاج إلى إجراء مقارنات منتظمة لتحديد كيف أدى التخطيط الجيد إلى التنفيذ الجيد. يوفر بيان الدخل جزءًا من الصورة فقط، وعندما يكون لدينا معلومات دقيقة من الماضي والحاضر والمستقبل ، فستكون لدينا أفضل صورة لأعمالنا.



5- لا تقل يكفي نجاحًا عند هذه النقطة



أفضل وصفة للنجاح هي التحسين المستمر. إن تخصيص الوقت والموارد لاستكشاف وتنفيذ التحسينات في مجال الأعمال التجارية وغير التجارية يساعدك على المضي قدمًا.



6-كن نشطا في الإعلان والتسويق والترويج



تذكر أن كل ما نقوم به للترويج للأعمال هو التسويق وأن التسويق يحدث قبل وأثناء وبعد البيع. يستغرق إنشاء علامتك التجارية وسمعتك سنوات ، لذلك دعنا احمي هذه الصورة بعناية.



7- وقتك هو ميزانيتك

الوقت هو موردك الوحيد غير المتجدد. ما هو أفضل استخدام لوقتك؟ إن تجنب الأنشطة الهادرة للوقت هو بمثابة هدية لنفسك وللشركة وللعمل.



8-أعطي الأولوية للصحة والعائلة

ما يجب لنجاحك هو التغيير، لذا لاتترد في تغيير عاداتك الضارة في الأكل والنوم لتحسين صحتك، لأن تحسين عاداتك اليومية سينعكس حتمًا على حياتك وعملك.



9-خصص وقتًا لراحتك

لا يعني أن تكون مثابرًا في عملك، أن تهمل وقت راحتك، فأنت إذا عملت ليل نهار لابد وأن يأتي وقت ويتعب فيه جسدك، اعمل قدر طاقتك بتوازن، وخذ راحة ولوقصيرة لمواصلة نجاحك.



10- تذكر

نحن لا نعيش في العمل ؛ نحن نعمل من أجل الحصول على حياة. امنح كلا جانبي حياتك أفضل ما لديك دائمًا.



سواء أكنت ثريًا أو تعمل بشكل وظيفي في أحد القطاعات، فما عليك وعلى الكثيرين سوى العمل من أجل العيش، حيث تمثل حياتنا العملية استثمارًا هائلًا من وقتنا وطاقتنا وتركيزنا. وبالنسبة إلى أيٍّ منا في مجال العمل ، يُعد تحديًا أن نحفاظ على حماسنا للوظيفة والعمل، لكن المطالب اليومية تسحبنا في كل الاتجاهات.. لذا، يجب عليك التفكير مليًا، وأن تكون الأهداف قصيرة المدى وطويلة الأجل ذات طبيعة ذكية: محددة ، قابلة للقياس ، قابلة للتحقيق ، موجهة نحو النتائج ، وذات إطار زمني، وفي هذا الإطار نقدم لكم 10 نصائح بسيطة لتعزيز عملك:1-عش مع المساءلة