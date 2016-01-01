أمن الجيزة: ضبط 41 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة، حملات تموينية علي القطاع لمراقبة الاسواق وضبط الخارجين عن القانون، ومستغلي الفرص وضبط الأسعار، في إطار تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وخطة الوزارة الهادفة لضبط الاسواق.



ونفذت المديرية حملات امنية بإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة علي مدار 24 ساعة أسفرت عن ضبط 41 قضية تموينية متنوعة.



تحرر المحضر اللازم لكل واقعة علي حدة، وتوالت النيابة العامة التحقيق.

