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محافظات

حرحور تقديم كافة التسهيلات للمستفيدين بمشروع تحيا مصر للسيارات في سيناء

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:40 م
شمال شيناء
شمال شيناء
احمد صالح
التقي اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، الشباب الفائز في القرعة العلنية للدفعة الأولى من السيارات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين الشباب، وبتمويل مشترك من صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور المهندس سليمان العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،صبرىو حسن حمدان أبو درب مدير عام القوى العاملة، صبرى المطرى مدير التأمينات الاجتماعية، وعدد من الشباب وأسرهم.

وأكد المحافظ على دور الدولة في خدمة المواطنين ودعم صندوق تحيا مصر للشباب في توفير المشروعات، وكذا دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى خدمة شباب المحافظة ودعم إقامة المشروعات بشروط ميسرة.

وأعلن المحافظ أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات وتيسر الإجراءات لإنهاء ترخيص السيارات، وتقديم كافة وسائل الدعم للشباب لتيسير عملهم بسياراتهم سواء داخل المحافظة أو خارجها، وأنه سيتم منح كل سيارة عند استلامها 70 لترا من السولار على نفقة المحافظة، مشيرا إلى إقامة حفل لتسليمها وتوزيعها على الشباب يوم 22 من يولية الجارى أمام المجمع الإعلامي ببئر العبد بحضور المسئولين والقيادات والشباب وأسرهم.

وقال المهندس سليمان العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذه السيارات للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب مقدمة بتيسيرات من الجهاز وصندوق تحيا مصر لصالح الشباب وبتوجيهات من الرئيس وعددها 25 سيارة ربع نقل حمولة 1.5 طنا لكل سيارة، وقد تم توفيرها بسعر أقل من السوق الخارجى وبمقدم 25%، مع زيادة فترة سداد الأقساط لمدة 6 سنوات بفائدة بسيطة، وزيادة مدة الاعفاء من الضرائب طوال فترة سداد الأقساط.
وطالب الشباب بتقديم التيسيرات اللازمة لانهاء إجراءات الترخيص والتشغيل وتوفير الوقود، إلى جانب اتاحة فرص عمل لهم خارج المحافظة.

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