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اقتصاد

المقاولون العرب توقع عقد إدارة وتشغيل محطة صرف صحي بالإسكندرية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:01 ص
رئيس المقاولون العرب
رئيس المقاولون العرب
آمنة عبدالعظيم
يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي واتحاد شركتي المقاولون العرب وشركة سويز.

يأتي ذلك لتفيذ مشروع ﻹستخدام الغاز في أعمال الصرف الصحي وتوليد الكهرباء، بمحطة التنقية الشرقية باﻹسكندرية.

ويشارك بالتوقيع كلا من المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة راندا المنشاوى نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق وعدد من مسئولى الوزارة.

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