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حوادث

طفل الشروق المختطف يتعرف علي المتهمين في النيابة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:15 ص
طفل الشروق المختطف
طفل الشروق المختطف
رامى المهدي
اجرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، وبإشراف أحمد حنفي، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة، عرض للمتهمين أمام الطفل هشام، في واقعة خطف طفل الشروق، حيث تعرف الطفل علي المتهمين.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة الأولية إلى أن المتهمين زعموا وجود خلافات مالية مع الأسرة، إلا أن التحريات أثبتت عكس ذلك، وتبين اعتزام المتهمين تحديد الضحية لابتزاز الأسرة والاستيلاء على مبلغ مالي.

وأقر المتهمون بتخطيطهم للواقعة ودراسة موقع الفيلا ملك الأسرة ومعاينتها خلال شهر كامل، وتحديد مواعيد دخول وخروج أفراد الأسرة واختيار الموعد المناسب لتنفيذ خطتهم.

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