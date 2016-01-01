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اقتصاد

المركزي: 9.91 مليار جنيه حصيلة قروض قطاع الزراعة في فبراير الماضي

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت أرصدة القروض الموجهة لقطاع الزراعة بالعملة المحلية إلي 9.91 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 9.6 مليارا في يناير السابق له بزيادة بلغت 310 ملايين جنيه، ومقارنة بـ 9.52 مليار جنيه في ديسمبر السابق له بفارق 390 مليون جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان أرصدة القروض لقطاع الصناعة بلغت 222.904 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 218.62 مليار جنيه في يناير السابق له ومقارنة بـ216.411 مليارا في ديسمبر السابق عليه.

وبلغت أرصدة القروض بقطاع التجارة نحو 89.341 مليارا مقابل 87.7 مليار جنيه في يناير الماضي مقارنة بـ 85.904 مليار جنيه في ديسمبر السابق له.

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