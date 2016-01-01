استمرار أجازة سعيدة ورحلة الحكايات وفريق الحفني بطلعت حرب

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية عددًا من الفعاليات بمختلف مراكز الإبداع الفني التابعة له في الفترة من 10 وحتي 14 يوليو.





ففي الخامسة من مساء الأربعاء 11 يوليو تقام ورشة تشكيل مجسم باستخدام الورق المضلع والكرتون علي هيئة بيوت مختلفة الأشكال وتلوينها وزخرفتها، كذلك ورشة لتعليم فنون الكاريكاتير، وفي السادسة والنصف تقدم فرقة ومضة عرض الأراجوز وخيال الظل، وفي السابعة والنصف مساء نفس اليوم تعرض بقاعة السينما مسلسل فواز(مصر)، "the sied او الزلجات"( روسيا)، "little rudy" (لاتفيا).





وبمركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة "، تقام عدد من الفعاليات بمناسبة بدء الأجازة الصيفية، ففي الثانية عشرة من ظهر الأربعاء 11 يوليو يقيم المركز بالتعاون مع جماعة الفرسان بكلية الفنون الجميلة ورش عمل تشمل أشغال فنية بالقص واللزق والخيوط وورشة حلي.





وفي الواحدة ظهر السبت 14 يوليو، تقام ندوة مع كاتبة الأطفال زهراء سلامة بعنوان" رحلة في عالم الحكايات" تقوم الكاتبة بقراءة مجموعة من قصص الأطفال وتتناقش معهم في محتوي القصص والدروس المستفادة منها.





وفي السابعة مساء السبت 14 يوليو يقام حفل فني لفريق الحفني لذوي القدرات الخاصة، التابع لمركز الحفني، ويقدم الفريق خلال الحفل استعراض " يا اسكندراني"، "بمبوطي"، "نوبي"، وأغاني "طلعت يا محلا نورها"، "يا ورد علي فل وياسمين"، "بتغني لمين يا حمام"، وعدد من الأغاني الوطنية.



