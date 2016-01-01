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اقتصاد

اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين التمويل العقاري والتنمية الصناعية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:31 ص
مي عبد الحميد
مي عبد الحميد
آمنة عبدالعظيم
توقع مي عبدالحميد رئيس مجلس ادارة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري والمدير التنفيذى لصندوق تمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية.

ويتضمن البروتوكول زيادة حجم التعاون بين الصندوق والبنك فى مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل خلال الفترة المقبلة.

دير بالذكر أن البنك مول وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بنحو 500 مليون جنيه ، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع التمويل العقارى التى وفر "المركزى" من خلالها 20 مليار جنيه لتمويل مشروعات إسكان محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة مخفضة منذ عام 2014.

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