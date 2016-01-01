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أحمد موسى يطالب بالقبض على أبوتريكة.. ويؤكد: سأتصدى للمدافعين عنه

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:50 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد الصاحى
طالب الإعلامي أحمد موسى، الإنتربول الدولي بإلقاء القبض، على محمد أبوتريكة، لاعب منتخب مصر السابق، خلال تواجده بموسكو.

وتابع "موسى"، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، "يد أبو تركية ملوثة بالدماء، واحتفل بوالدة إرهابي قتلت شهداء مصر في كرداسة"، مشيرًا إلى أن بعض الإعلاميين والفنانين يدافعون عن أبوتريكة، معلقًا «الشعب لن يرحم أي شخص يدافع عن أبوتريكة».

وأضاف الإعلامي، أن أبوتريكة تقاضي أموالًا مقابل ما حققه مع المنتخب المصري، ولم يقدمه مجاملة للشعب، مستنكرًا محاولات الدفاع عن أبو تريكة.

وأكد أنه سيتصدى للمدافعين عن أبوتريكة قائلًا: "سأتصدى لأي شخص يدافع عن أبوتريكة في الإعلام المصري".

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