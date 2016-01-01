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محافظات

اليوم.. مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يناقش مسجون

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:17 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية "مسجون VIP" للأديب محمد عباس علي، يناقشها الدكتور أحمد المصري وحنان الشرنوبي. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة؛ المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن محمد عباس علي روائي وقاص وشاعر من الإسكندرية، صدر له 6 مجموعات قصصية هي: الوهم والضحكات، حين تميل الجدران، الطريق الى منبع الشمس، الملكة، أنات وتر مشدود، فاطمة تعيش الحلم. كما صدر له أربع روايات هي: أشياء لا تحدث مرتين، حلم الذي هوى، مسجون vip، ثأر كريمة. بالإضافة إلى ديوان شعر "حديث مع السكون"، ومجموعة قصصية للأطفال بعنوان "ثورة الحمير".

حصل محمد عباس على عدد من الجوائز، منها جائزة مجلة النصر والقوات المسلحة 1997، جائزة نادى القصة 1999، جائزة هيئة قصور الثقافة عن "الطريق الى منبع الشمس" كأفضل مجموعة قصصية على مستوى مصر عام 2002، جائزة الطيب صالح في القصة القصيرة عن مجموعة "فاطمة تعيش الحلم 2015"، جائزة نادى الطائف بالسعودية 2001، جائزة المسابقة المركزية بهيئة قصور الثقافة عن رواية "ثأر كريمة"، جائزة نادي القصة 2004، جائزة دار الأدباء 2002، وجائزة نادي القصة 2017.

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