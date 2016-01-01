نادين الراسي ترد على منتقديها: كايداهم أنا من يومي

حرصت الفنانة اللبنانية نادين الراسي على رد حملة الانتقادات والهجوم عليها بسبب محاولاتها لافتعال الدعابات في أحد حفلات الزفاف التي حضرتها مؤخرًا، وذلك بالتفاعل مع جمهورها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.



وغردت متابعة لـ نادين الراسي تؤكد أنها كانت على طبيعتها وغير مصطنعة في حفل الزفاف، ولا تحاول التكبر على المحيطين بها، لترد عليها الراسي قائلة: "كايداهُم أنا من يومي أيوا أه".



وكانت نادين الراسي قد واجهت حملة انتقادات من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا بسبب فيديو نشرته عبر انستجرام مؤخرًا، ظهرت فيه تداعب الحضور في حفل الزفاف وهي تصرخ قائلة: "غسااان"، على خلفية سيدة السوشيال ميديا الشهيرة التي ظهرت تصرخ أمام الكاميرا بكلمات غير مفهومة ظنها العرب أنها تنادي شخص يحمل الاسم السابق ذكره، لكن اتضح انها سيدة اسرائيلية مسنة اقتحمت الكادر أمام أحد المراسلين قبل أشهر.