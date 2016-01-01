بروتوكول لتوفير التكنولوجيا بالقطاعات الخدمية بوزارة الداخلية ..اللواء محمود توفيق: تعزيز التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتطوير المنظومة الأمنية .. ووزير الإتصالات يشيد بالتعاون المثمر مع الداخلية

اللواء محمود توفيق خلال توقيع بروتوكول لتوفير التكنولوجيا بالقطاعات الخدمية

تعزيز التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتطوير المنظومة الأمنية

توقيع البروتوكول يعكس حرص الوزارة على الإستعانة بالتكنولوجيا بكافة القطاعات الشرطية

السعي الدائم إلى الإستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: هناك تضافر بين الوزارات لتنفيذ برنامج الحكومة

شهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات الخدمية بوزارة الداخلية لتسهيل وتيسير التعامل مع الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية والأجهزة اللوحية والحاسب الآلى المزودة بشاشات تعمل باللمس، للتواصل الفعال مع ذوى الإحتياجات الخاصة "الصم والبكم ، المكفوفين".. ويسمح التطبيق الجديد بتحويل لغة الإشارة إلى نص مكتوب دون الحاجة إلى وجود مترجم للغة الإشارة، كما يتيح التطبيق الجديد تفاعل المكفوفين معه.من جانبه أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع متطلبات المواطنين بإعتبار ذلك أحد أهم محاور الإستراتيجية الأمنية نحو تطوير وتحديث الخدمات الجماهيرية.وأوضح توفيق أن توقيع البروتوكول يعكس حرص الوزارة على الإستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة بكافة القطاعات الشرطية للتيسير على المواطنين لاسيما ذوى الإحتياجات الخاصة حال ترددهم على كافة المواقع الخدمية ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتماشيًا مع سياسة الدولة نحو الإهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة والحرص على حقهم فى المشاركة الكاملة فى كافة أنشطة المجتمع وحصولهم على كافة الحقوق والخدمات.وأشار إلى سعى الوزارة الدائم إلى الإستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة وإستثمارها إلى أقصى درجة لإيجاد آلية تعتمد على الوسائل المتطورة وتتصف بالشمولية فى مجال تقديم الخدمات الشرطية لذوى الإحتياجات الخاصة بشكلٍ متميز يأخذ بعين الإعتبار كافة إحتياجاتهم ويضمن الإستجابة الفعالة لكافة متطلباتهم.من جهته، أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية من أجل تقديم كافة التسهيلات للأشخاص ذوى الإعاقة لتطوير الخدمات المقدمة لهم خاصة المتعلقة بإستخراج مستندات الأحوال المدنية ، والجوزارت ، وتصاريح العمل ، وتطويع إستخدام التكنولوجيا لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع والذى يأتى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وتمكين متحدى الإعاقة من أجل مجتمع مصرى دامج لكافة فئاته ، مؤكدًا أن هناك تضافرا للجهود بين الوزارات لتنفيذ برنامج الحكومة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة الداخلية اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات وعن وزارة الإتصالات الدكتورة عبير شقوير ، مستشار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية.