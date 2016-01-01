جروس: أسعى لتكرار تجربة أهلي جدة مع الزمالك.. فيديو

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك ، بأنه قبل توليه تدريب الفريق وهو على دراية ومعرفة كامله بالدوري المصري، وقوة المنافسة بين الأندية ، ووجود أكثر من فريق مميز .



وأشار جروس ، إلى أنه يعشق التدريب في الأجواء التي تكون المنافسة فيها قويه ، لأن ذلك يجعله يجيد ويبدع مع الفريق الذى يقوده .

وأضاف المدير الفني ، بأن نجاحه مع أهلي جده السعودي ، وتحقيقه لأكثر من بطوله ، هو الذى جعله يدرب الزمالك ويتولى المسئولية الفنية له .



وأكد جروس ، بأنه يسعى لتكرار تجربته الناجحة مع أهلي جده السعودي مع الزمالك ، ويجعله يحقق جميع البطولات .