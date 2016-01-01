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كأس العالم

جروس: إدارة الزمالك احترافية ومعسكر ألمانيا مهم.. فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:36 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، إن إدارة النادي تتعامل بأسلوب احترافي، وكانت حريصة على توفير جميع طلباتي من خلال الموافقة على الجهاز الفني الأجنبي الذي طلبت التعاقد معه.

وأكد المدير الفني لفريق الزمالك أن كل مقومات النجاح متوفرة ويوجد تفاهم مع إدارة النادي، وهو أمر يشجع على النجاح وتحقيق البطولات والألقاب.

وشدد جروس  على أن معسكر الفريق الخارجي في دولة ألمانيا سوف يجعله على دراية كاملة بكل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وسيمنحه فرصة كبيرة لتكوين انطباع عن لاعبي الزمالك.

وأشار المدير الفني إلى أنه طلب من لاعبي الفريق بذل قصارى جهدهم خلال معسكر ألمانيا، وتنفيذ التعليمات والواجبات على أكمل وجه، خاصة أن المعسكر سيكون بمثابة فرصة لجميع اللاعبين لإثبات جدارتهم بالتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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