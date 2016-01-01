دفاع البرلمان: مدارس الإخوان هددت الأمن القومي

أكد النائب يحي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان أن مدارس الإخوان أحدثت منذ نشأتها خللا فى النسيج الاجتماعي، وعملت على تكريس مبدأ التفرقة فى المجتمع، مشيرا إلى ان مصادرتها للدولة بات أمرا حتميا، لاسيما وأنها تمثل تهديد للأمن القومي.



وقال "الكدواني" فى تصريحات خاصة، ان تحويل مدارس الإخوان لممتلكات الدولة، نص عليه قانون الكيانات الإرهابية، ومن ثم لزم على الدولة تطبيق القانون، خاصة وأنها ستعود بالنفع على المواطنين، بدلا من توقفها نهائيا، إذ بعد أن تؤول ملكيتها للدولة، ستكون متاح للعامة دخولها بالمجان، ومن هنا تأت الاستفادة.



وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن مدارس الإخوان منذ نشأتها كانت تهدف إلى خروج جيل قائم على التطرف والعنف، وموالى لها، إلا أن الدولة نجحت فى إخماد ذلك المخطط الذي كان ينخر فى عظام البلد طيلة السنوات الماضية.



كان الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، قد طالب فى اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الجزء الخاص بالتعليم والبحث العلمي ببرنامج الحكومة الجديدة بضرورة تحويل مدارس جماعة الإخوان إلى ممتلكات الدولة، لما تمثله من عبء على وزارة التعليم، فضلا عن اعتمادها على تخريج طلال ينتمون للجماعة.

