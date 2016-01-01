جروس: هدفي مع الزمالك التتويج بجميع البطولات.. فيديو

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هدفه مع الفريق الأبيض التتويج بجميع البطولات والألقاب، وأن يصبح الفريق رقم واحد في كافة المنافسات التي يخوضها.



وكشف جروس أنه يدرب اللاعبين على الفوز وحصد النقاط الثلاث، مهما كان المنافس الذى نواجه، وأنا المسئول عن نتائج الفريق وكيفية قيادة اللاعبين لتحقيق الانتصارات.



وأوضح المدير الفني للفريق، أنه يعشق البطولات والألقاب، وأنه يعتبر لعبة القدم مثل الشطرنج، موضحا أنه عندما يدخل أي مباراة يكون هدفه الفوز ولا بديل عنه.