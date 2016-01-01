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فريدة عثمان: هدفي البطولة.. وأستعد للمشاركة في مسابقة إفريقيا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:37 م
فريدة عثمان
فريدة عثمان
إسلام الطوانسي
قالت فريدة عثمان بطلة العالم في السباحة، إنها في غاية السعادة لتمكنها وزملائها من تحقيق الإنجاز وإسعاد الشعب المصري بعد مشاركتهم في بطولة البحر المتوسط.

وأضافت عثمان، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، انها لا تهتم بمتابعة وسائل الإعلام لمبارياتها، وذلك لأن تركيزها الأكبر يكون على البطولة نفسها وليس على شيء آخر.

وأشار، إلى أنها تقضى حاليا إجازة لمدة أسبوع في مصر مع أسرتها وأصدقائها، وستعود مرة أخرى لتلقي التدريبات من أجل الاستعداد لبطولة إفريقيا بالجزائر في سبتمبر القادم.

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