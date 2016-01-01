حميد أحداد ينتظم في تدريبات الزمالك بألمانيا

انتظم المغربي حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك الجديد في معسكر الفريق الأبيض بألمانيا استعدادا للموسم الجديد .



ووصل اللاعب إلى ألمانيا وشارك في التدريب المسائي بعد حضوره حفل التكريم الذى أقامه مسئولو ناديه السابق الدفاع الحسنى الجديدى عقب انتقاله للقلعة البيضاء .



وخاض الفريق الأبيض تدريبه المسائي اليوم بمعسكره في ألمانيا ركز خلاله الجهاز الفني بقيادة جروس على بعض النواحي الخططية والفنية.



ومن المقرر أن ينتظم التونسي حمدي النقاز في معسكر الفريق الأبيض يوم 12 يوليو الجاري.