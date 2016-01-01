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أخبار العالم

اجتماع إسرائيلي استعدادا لمواجهة زلزال مدمر الأربعاء المقبل

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:38 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عقد اجتماع لجميع الهيئات المفترض مشاركتها في التعامل مع أي نشاط زلزالي كبير متوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة.

يعقد الاجتماع يوم الاربعاء المقبل، ويشارك فيه ممثلون عن قيادة الجبهة الداخلية والاطفائية والإنقاذ، الإسعاف الأولي، بالإضافة إلى كافة رؤساء السلطات المحلية.

يأتي الاجتماع على خلفية تعرض المنطقة الشمالية في فلسطين المحتلة لسلسلة من الهزات الأرضية، على مدى الأسبوع الماضي، كان مركزها في بحيرة طبريا، آخرها كانت بعد منتصف الليلة الفائتة، وهي الرابعة خلال 24 ساعة.

وتوقع خبراء زلازل في المعهد الجيوفيزيقي الإسرائيلي أن تتعرض إسرائيل لزلزال مدمر يؤدي إلى وفاة نحو 7 آلاف شخص خلال 24 ساعة.

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اجتماع إسرائيلي استعدادا لمواجهة زلزال مدمر الأربعاء المقبل

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