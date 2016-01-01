اجتماع إسرائيلي استعدادا لمواجهة زلزال مدمر الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عقد اجتماع لجميع الهيئات المفترض مشاركتها في التعامل مع أي نشاط زلزالي كبير متوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة.





يعقد الاجتماع يوم الاربعاء المقبل، ويشارك فيه ممثلون عن قيادة الجبهة الداخلية والاطفائية والإنقاذ، الإسعاف الأولي، بالإضافة إلى كافة رؤساء السلطات المحلية.





يأتي الاجتماع على خلفية تعرض المنطقة الشمالية في فلسطين المحتلة لسلسلة من الهزات الأرضية، على مدى الأسبوع الماضي، كان مركزها في بحيرة طبريا، آخرها كانت بعد منتصف الليلة الفائتة، وهي الرابعة خلال 24 ساعة.



