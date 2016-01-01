رامي جمال يطرح مفيش منها عبر نجوم إف إم غدا

أعلن الفنان رامي جمال عن طرح كليبه الجديد "مفيش منها" لأول مرة عبر إذاعة نجوم إف إم، مع المذيعة جيهان عبدالله، في تمام السابعة مساء غد الثلاثاء، ليتم طرحه بعدها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



و انتهى رامي من تصوير فيديو كليبات في لندن لإثنين من أغاني ألبومه الجديد، هما: "ماتظلمنيش" و"تعيشي ليا"، من إخراج كريم نجيب ومن تصوير: روبي براينت، وزاك ساني.



ويتعاون رامي جمال في ألبومه الجديد "ليالينا" مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم.

