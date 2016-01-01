بطل العالم في رفع الأثقال يكشف عن مرتبه بعد حصوله على ذهبيتين

عبر بطل العالم في رفع الأثقال محمد إيهاب، عن سعادته بتحقيق ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم، ودعم الرئيس السيسي ونيته تكريمه لهم غدا، قائلا "واقف جنبنا وبيدعمنا وتقديره لينا بيخلينا نكمل، والمسئولية بتزيد مع كل تقدير".



وأشار إيهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، إلى أن مكآفاة الميدالية الذهبية تبلغ 100 ألف جنيه، والراتب الشهري 4 آلاف ونصف، وده أعلى راتب في الألعاب الفردية.



وتابع، "البطولة في إنك تثبت ذاتك في حدود إمكانياتك ولما انجح في ظل الإمكانيات الموجودة يبقى أنا بطل حقيقي".

