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كأس العالم

المقاصة يواجه حرس الحدود وديا استعدادا للدوري

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:42 م
صدى البلد
عمرو الحلواني
قرر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، خوض مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام فريق حرس الحدود ، في تمام الساعة الخامسة مساء ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد .

وأختتم فريق المقاصة معسكره المغلق بمدينة الاسكندرية ، والذى استمر ل 10 أيام ، وخاض الفريق خلاله عدد من المباريات الودية مع عدد من الاندية .

وأشاد طلعت يوسف ، بمعسكر الإسكندرية ، والتزام لاعبي الفريق بالتعليمات واستيعابهم لطريقة اللعب والجمل التكتيكية ، مشيرا بأنه يسعى للوصول بلاعبي الفريق لأعلي فورمه فنية وبدنية قبل انطلاق مسابقة الدوري العام

ومن المقرر أن يفتتح فريق المقاصة مبارياته ببطولة الدوري العام أما فريق سموحة في اول أغسطس المقبل

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