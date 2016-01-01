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نائب المرج: ركوب الميني باص بتذكرة المترو مجانا خلال أيام

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:51 م
الميني باص - المترو
الميني باص - المترو
إسلام الطوانسي
قال عيد هيكل النائب البرلماني عن دائرة المرج، إن الوضع الحالي لركاب المترو لا يرضى أحدا في ظل تغيير حركة المترو بين المرج القديمة والمرج الجديدة بسبب عمليات التطوير التي تجري بهما.

وأضاف هيكل، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، أن عملية التطوير شيء حميد ويجب أن نتكاتف جميعا من أجل استمرارها ولكن في نفس الوقت يجب أن نوفر بدائل للمواطن عملا على راحته.

وكشف هيكل، أنه أجرى اتفاقا مع رئيس حي المرج لتوفير خطوط ميني باص بين المحطتين بحيث يكون ركوب الميني باص مجانا وعلى المواطن إشهار تذكرة المترو التي قام بقطعها، وسيتم تطبيق هذه الخدمة خلال أيام فقط.

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